Çin'in Doğusunda Bir Şantiyede Çıkan Yangında 5 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı Güncel Haberler NANJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin yerel yetkilileri Cumartesi günü, Xuzhou şehrindeki bir inşaat alanında çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. NANJİNG, 3 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin yerel yetkilileri Cumartesi günü, Xuzhou şehrindeki bir inşaat alanında çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını duyurdu. Yangın Cuma günü saat 16.50 sıralarında çıktı ve yaklaşık beş buçuk saat sonra söndürülebildi. Olay yerinde mahsur kalan ve kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 7 kişi hastaneye kaldırdı. Ancak bunlardan 5'i yapılan acil müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişi ise hafif yaralandı. Xuzhou Belediyesi, olayla ilgili bir soruşturma ekibi kurdu. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Güncel Haberler

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