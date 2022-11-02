Çin'in Doğusunda Antik Mezarlar Bulundu

NANJİNG, 2 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Lianyungang kentindeki müzeden yapılan açıklamada, arkeologların kentte geçmişi Han Hanedanlığı'na (M.Ö. 202-M.S. 220) kadar uzanan 105 mezar bulduğunu bildirildi.

Lianyungang'ın Haizhou semtinde bu yıl Şubat ve Eylül ayları arasında toplam 3.600 metrekarelik alanda mezar kazıları yapıldı. Ortaya çıkarılan antik mezarların 92'si Batı Han Hanedanlığı (M.Ö. 202- M.S. 25), yedisi Tang (618-907) ile Song Hanedanlıkları (960-1279), altısı da Qing Hanedanlığı (1644-1911) dönemine ait.

Mezar kompleksine ek olarak, aralarında çanak çömlek, ahşap cetveller, ahşap taraklar ve taş mühür olmak üzere 391 parça veya set kültürel kalıntı ve örneği bulundu. Arkeologlar ayrıca, Batı Han Hanedanlığı dönemine ait on çukur, bir kül hendeği ve bir kuyu keşfetti.

Kentin müzesinin yaptığı açıklamaya göre keşif, Batı Han Hanedanlığı dönemindeki bölgenin tarihi ve kültürel özellikleri, sosyal ve ekonomik gelişimi ve yerel cenaze geleneklerinin araştırılmasına katkıda bulunacak. Keşfin ayrıca, kuzeydeki Jiangsu ve güneydeki Shandong eyaletlerindeki Han Hanedanlığı'ndan kalma antik mezarları incelemek için yeni materyaller sağlayacağı belirtildi.