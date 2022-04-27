Çin'in Doğusunda 500 Milyon Yıllık Bir Fosil Grubu Keşfedildi

NANJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çinli ve Amerikalı paleontologlardan oluşan bir ekip, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Linyi kentinde yaklaşık 504 milyon yıl öncesine dayanan eski deniz canlılarına ait bir fosil grubu keşfettiklerini açıkladı. Çin Bilim Akademisine bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsünde araştırma görevlisi olan Zhao Fangchen, araştırmacılar tarafından "Linyi Lagerstatte" olarak isimlendirilen fosil grubunun, başta eklem bacaklılar olmak üzere okyanus tabanında yaşayan 35'ten fazla soyu tükenmiş türden meydana geldiğini belirtti. Fosil grubu arasında, çeşitli süngerimsi ve solucana benzer yaşam formları da bulundu. Araştırmayı yöneten Zhao'ya göre, Linyi Lagerstatte, eklembacaklıların uzuvları, gözleri ve bağırsaklarını mükemmel şekilde korumasıyla kayda değer bir buluş ve bu iyi korunmuş fosiller, hayvanların erken evrimi hakkında yeni anatomik veriler sağlamayı vaat ediyor. Söz konusu hayvan grubunun, birçok modern organizmanın atalarının ortaya çıkmasına yol açan kritik evrim dönemi olan Kambriyen patlamasından hemen sonra Dünya'da oluştuklarına inanılıyor.

Zhao, "Linyi Lagerstatte'deki çok kategorili deniz türleri, sadece o dönemde gelişen organizmaların canlı bir tasvirini değil, aynı zamanda Kambriyen patlamasının ardından deniz faunalarının morfolojik farklılığı, topluluk yapısı ve paleocoğrafik dağılımına ilişkin önemli bilgiler sunuyor" dedi. Araştırma, kısa süre önce çevrimiçi olarak Ulusal Bilim Dergisi'nde yayınlandı.

Xinhua / Güncel