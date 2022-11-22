Çin'in Doğusunda 220Kv Enerji Nakil Hattı İnşaatı Son Sürat Devam Ediyor

Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Huangshan kentinin dağlık bölgelerinde 220KV enerji nakil hattı projesinin inşaatı son sürat devam ediyor.

İnşaat çok çeşitli zorluklar barındırıyor. Bunların başında lojistik geliyor. İşçiler, inşaat sahasına ulaşmak için bazen malzemeleri at sırtında taşımak ve dağ yollarında kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Tamamlandığında, bu enerji nakil hatlarının yerel enerji tedarikini garanti altına alması ve ekonomik ve toplumsal kalkınmaya destek olması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Huangshan kentinden bildiriyor. (XHTV)