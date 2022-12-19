Çin'in Doğusunda 20 Bin Yıl Öncesine Ait İnsan Faaliyeti İzleri Bulundu

FUZHOU, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Putian kenti belediye kültür ve turizm bürosu, Mulanxi Nehri yakınlarında geç Yontma Taş Devri'ne (Paleolitik) tarihlenen bir kalıntı sahası bulunduğunu, bu buluşun bölgede insan faaliyetlerinin en az 20 bin yıl önce...

FUZHOU, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Fujian eyaletinin Putian kenti belediye kültür ve turizm bürosu, Mulanxi Nehri yakınlarında geç Yontma Taş Devri'ne (Paleolitik) tarihlenen bir kalıntı sahası bulunduğunu, bu buluşun bölgede insan faaliyetlerinin en az 20 bin yıl önce başladığını gösterdiğini söyledi.

Mulanxi nehir havzasına odaklanan arkeoloji ekibinin lideri Fan Xuechun, ekibin, bir yıl kadar süren kazı ve araştırma çalışmasında, birisi Yontma Taş Devri, yedisi Cilalı Taş Devri (Neolitik) ve 18'i Bronz Devri'ne ait toplam 26 tarih öncesi saha keşfettiğini söyledi.

Kazılarda yüzlerce numune ile yaklaşık 100 adet bütün halinde veya birleştirilebilir obje gün ışığına çıkarıldı. Fan'a göre bu keşif bölge arkeolojisinde birçok boşluğu doldurdu.

Fan buluşların, Mulanxi nehir havzasının tarih öncesi çağlarda insan faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerden biri olduğunu gösterdiğini söyledi. Bölge, kuzey Fujian ile güney Fujian'ın tarih öncesi kültürlerinin buluştuğu kesişme alanıydı ve bu yüzden büyük araştırma değeri taşıyor.

Putian'ın ana nehri olan Mulanxi kıyısında geçtiğimiz on yıllarda keşfedilen Qin-öncesi (MÖ 221 öncesi) döneme ait 20'den fazla kalıntı sahası bulunuyor.