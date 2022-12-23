Çin'in Doğrudan Yabancı Yatırım Girişi İlk 11 Ayda Yıllık Yüzde 9,9 Arttı

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Çin ana karasına yönelik fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım girişi yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak yaklaşık 1,16 trilyon yuana ulaştı.

BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'de Ticaret Bakanlığı'nın Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, Çin ana karasına yönelik fiili kullanımdaki doğrudan yabancı yatırım girişi yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak yaklaşık 1,16 trilyon yuana ulaştı.

ABD doları bazında, yatırım girişi yıllık bazda yüzde 12,2 artışla 178,08 milyar ABD dolarına yükseldi.

Bakanlıktan alınan verilere göre, hizmet sektörüne yönelik doğrudan yabancı yatırım girişi yıllık bazda yüzde 0,9 artışla 842,61 milyar yuan olurken, yüksek teknolojili sektörlere yatırım girişi bir önceki yıla göre yüzde 31,1 arttı.

Özellikle, yüksek teknolojili imalat sektöründeki doğrudan yabancı yatırım, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,8 artarken, yüksek teknolojili hizmet sektöründeki doğrudan yabancı yatırım yıllık bazda yüzde 23,5 arttı.

Bu dönemde Güney Kore'den gelen yatırım yüzde 122,1, Almanya'dan gelen yatırım yüzde 52,6, İngiltere'den gelen yatırım yüzde 33,1 ve Japonya'dan gelen yatırım ise yüzde 26,6 arttı.

Ülkenin orta bölgelerine yönelik doğrudan yabancı yatırım yıllık bazda yüzde 28,6 artış kaydederken, bunu yüzde 24,6 ile batı bölgesi ve yüzde 7,7 ile doğu bölgesi izledi.