Çin'in Doğalgaz Üretimi Yüzde 5,8 Arttı

Çin'in Doğalgaz Üretimi Yüzde 5,8 Arttı
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Çin, 2025'in ilk yarısında doğalgaz üretimini geçen yıla göre yüzde 5,8 artırarak 130,8 milyar metreküpe ulaştı. Haziran ayında ise üretim yüzde 4,6 artarak 21,2 milyar metreküp oldu.

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi 2025'in ilk yarısında istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı günü açıkladığı verilere göre ülke ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artışla 130,8 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Sadece haziran ayında doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artışla 21,2 milyar metreküpe ulaştı.

Verilere göre Çin'in ham kömür üretimi de yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 2,4 milyar tona yükseldi.

Ayrıca ülkenin ham petrol üretimi 2025'in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 artarak 108,48 milyon tona yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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