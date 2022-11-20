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Çin'in Doğalgaz Üretimi Ekim'de Yüzde 12,3 Arttı

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Çin'in Doğalgaz Üretimi Ekim'de Yüzde 12,3 Arttı

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin doğalgaz üretiminin geçtiğimiz ay güçlü bir artış yaşadığını açıkladı.

BEİJİNG, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkenin doğalgaz üretiminin geçtiğimiz ay güçlü bir artış yaşadığını açıkladı.

Buna göre Çin Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 artışla 18,5 milyar metreküp doğalgaz üretti. Ekim ayındaki bu artış Eylül ayındaki artışın da 7,7 yüzde puan üzerinde bulunuyor.

Böylece Çin'in bu yılın ilk 10 ayındaki doğalgaz üretimi yıllık yüzde 6 artarak 178,5 milyar metreküpe çıkmış oldu. Çin yılın ilk 10 ayında yıllık yüzde 10,4 düşüşle 88,74 milyon ton doğalgaz ithal etti.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'ndan bir sözcü Çarşamba günü bir basın toplantısında, Çin'in uluslararası pazardaki karmaşık duruma karşın bu kış genel anlamda doğalgaz arzını garanti edebileceğini söyledi.

Sözcü, Komisyonun, evlerde kullanılacak doğalgaz için nispeten istikrarlı bir fiyatın korunması amacıyla yerel yönetimlerden ilgili fiyat politikalarına bağlı kalmalarını isteyeceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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