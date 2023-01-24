Çin'in Doğalgaz Üretimi Aralık 2022'de Yüzde 6,5 Arttı

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi 2022'nin Aralık ayında istikrarlı bir artış sergiledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) verilerine göre ülke Aralık'ta bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 20,4 milyar metreküp doğalgaz üretti.

İstatistik Bürosu büyüme oranının Kasım'a göre 2,1 yüzde puan düşük olduğunu belirtti.

2022'de Çin'in doğalgaz üretimi yıllık yüzde 6,4 artışla 217,8 milyar metreküp oldu. Ülke, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,9 düşüşle 109,25 milyon ton doğalgaz ithal etti.