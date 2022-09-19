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Çin'in Doğalgaz Üretimi Ağustos'ta Yüzde 6,3 Arttı

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Çin'in Doğalgaz Üretimi Ağustos'ta Yüzde 6,3 Arttı

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi geçen ay istikrarlı bir artış sergiledi.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi geçen ay istikrarlı bir artış sergiledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre ülkenin Ağustos'taki doğalgaz üretimi yıllık yüzde 6,3 artarak 17 milyar metreküp oldu. Yılın ilk sekiz ayında Çin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5'lik artışla 143,7 milyar metreküp doğalgaz üretti. Verilere göre ülke Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 düşüşle 71,05 milyon ton doğalgaz ithal etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Eylül Güncel Haberler

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