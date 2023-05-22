Çin'in Doğal Gaz Üretimi Nisan'da Yüzde 7 Arttı

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan verilere göre, Çin'in doğal gaz üretimi Nisan ayında daha hızlı bir büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan verilere göre, Çin'in doğal gaz üretimi Nisan ayında daha hızlı bir büyüme kaydetti.

Büroya göre, ülke bu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 7 artışla 18,9 milyar metreküp doğal gaz üretti. Büyüme oranı ise Mart ayına göre 3 yüzde puan daha yüksek seyretti.

Çin aynı dönemde yıllık yüzde 11 artışla 8,98 milyon ton doğal gaz ithal etti.

Ocak-Nisan döneminde Çin'in doğal gaz üretimi yıllık yüzde 4,8 artışla 78,3 milyar metreküp oldu.