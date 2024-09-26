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Çin'in Dış Yatırımları Küresel Ekonomiyi Destekliyor

Çin'in Dış Yatırımları Küresel Ekonomiyi Destekliyor
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Çin'in 2023 yılında yurtdışına yaptığı doğrudan yatırımlar 177,29 milyar ABD doları ile küresel toplamın yüzde 11,4'ünü oluşturarak ekonomide önemli bir yer edinmiştir. Çin, ayrıca yurtdışındaki işletmeleri aracılığıyla büyük miktarda vergi ödemekte ve istihdam sağlamaktadır.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in yatırımları, tüm dünyada ekonomik kalkınmayı destekleme konusunda giderek daha bariz bir rol oynamaya başladı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan Zhang Li'nin Çarşamba günü açıkladığı yıllık istatistik bültenine göre Çin'in 2023 yılında dışarıya yönelik doğrudan yatırımları, mal ithalat ve ihracatını 273,1 milyar ABD doları seviyesine taşıdı ve toplam değerin yüzde 4,6'sını teşkil etti.

Zhang, Çin'in yurtdışındaki işletmelerinin geçen yıl 3,5 trilyon ABD doları satış geliri elde ettiğini ve yatırımda bulundukları ülkelere 75,3 milyar ABD doları vergi ödediğini açıkladı.

Zhang, 2013-2023 döneminde Çin'in yurtdışındaki işletmelerinin ev sahibi ülkelere 518,4 milyar ABD doları vergi ödediğini ve yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

Zhang, 2023 yılında Çin'in yurt dışına yaptığı yatırımın 177,29 milyar ABD dolarına ulaşarak küresel toplamın yüzde 11,4'ünü oluşturduğunu ve 12 yıl üst üste ilk üçte yer aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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