Çin'in Dış Turizmi Hızlı Bir Şekilde Toparlanıyor

Çin'de Kovid-19 pandemisinin neden olduğu üç yıllık ara sonrası Şubat ayında grup turlarına yeniden başlanmasıyla birlikte ülkenin dış turizmi düzenli ve hızlı bir şekilde toparlanıyor.

Çin'de Kovid-19 pandemisinin neden olduğu üç yıllık ara sonrası Şubat ayında grup turlarına yeniden başlanmasıyla birlikte ülkenin dış turizmi düzenli ve hızlı bir şekilde toparlanıyor.

6 Şubat'tan itibaren Çin'deki seyahat acenteleri ve online turizm hizmet sağlayıcılarının 20 ülkeye grup turu yapmalarına izin verildi. Ayrıca ilgili uçak bileti ve otel rezervasyonu hizmetleri de yeniden başlatıldı.

SES 1 (Çince): WANG YİMİNG, Ctrip Halkla İlişkiler Müdürü

"6 Şubat'ta yurtdışına giden grup seyahatlerinin yeniden başlamasından bu yana, Maldivler'e grup turları ve "uçak+otel" paketleri giderek daha popüler hale geliyor."

SES 2 (İngilizce): NONGLUX YOOYENDEE, Tayland Turizm Otoritesi'nin Shanghai Ofisi Direktörü

"Birçok konaklama yerimiz var. Şu aralar aileler geliyor. Giderek daha fazla aile grubu Tayland'a seyahat ediyor. Diğer bir segment de öğrenci grupları olabilir çünkü yaz kamplarına rağbet gösteriyorlar."

SES 3 (İngilizce): İSSAM KAZİM, Dubai Turizm Otoritesi CEO'su

"Çin'e hazır oluşturulmuş stratejimizle birlikte sizi yeniden karşılamaya hazırız. Burada sizi birçok yeni ilgi çekici yer ve deneyim bekliyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'dan bildiriyor. (XHTV)