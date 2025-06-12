Çin'in Dış Ticaretinde Büyüme: İthalat ve İhracat Artıyor

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ülkenin dış ticaretinin karmaşık uluslararası konjonktüre rağmen bu yılın başından beri direnç ve canlılık sergilediğini ve mal ticaretinde hem ölçek hem de kalite açısından büyüme kaydedildiğini söyledi.

He perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, yılın ilk beş ayında Çin'in ithalat ve ihracatının Kuşak ve Yol ortağı ülkelerle yüzde 4,2, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerle yüzde 9,1 ve Afrika ülkeleriyle ise yüzde 12,4 arttığını belirtti.

He, bu rakamların, Çin'in ticaret ağının giderek çeşitlendiğini ve yükselen pazarların artan büyümede öne çıktığını gösterdiğini ifade etti.

Ülkenin yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli ürünlerinin daha rekabetçi hale geldiğini kaydeden He, elektromekanik ürün ihracatının yılın ilk beş ayında yüzde 9,3 artarak ülkenin toplam ihracatının yüzde 60'ını oluşturduğunun altını çizdi.

Sözcü, söz konusu dönemde özel işletmeler tarafından yapılan ithalat ve ihracatınsa yüzde 7 oranında artarak ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 57,1'ini oluşturduğunu belirtti.

He, karmaşık ve değişken uluslararası konjonktürde Çin'in, yüksek standartlı dışa açılım politikasını kararlılıkla genişleteceğini ve dış ortamda yaşanan büyük değişikliklerin neden olduğu belirsizliği kendi yüksek kaliteli kalkınmasının netliği ile gidereceğini vurguladı.

He, risk ve zorlukların üstesinden gelmek ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini teşvik etmek üzere daha fazla ticaret ortağıyla çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini de sözlerine ekledi.