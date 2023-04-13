Çin'in Dış Ticareti Yeniden Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in toplam ürün ihracatı ve ithalatı 2023'ün ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak, yılın ilk iki ayındaki yüzde 0,8'lik düşüşü tersine çevirdi.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in toplam ürün ihracatı ve ithalatı 2023'ün ilk çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak, yılın ilk iki ayındaki yüzde 0,8'lik düşüşü tersine çevirdi.

Perşembe günü yayımlanan resmi verilere göre, dış ticaret son üç ayda iyileşme gösterdi. Dış ticarette Ocak ayında Bahar Festivali tatili nedeniyle yıllık yüzde 7'lik düşüş yaşandıktan sonra, önce Şubat ayında yüzde 8'lik bir büyüme, Mart ayında da yüzde 15,5'lik artış kaydedildi.

Gümrükler Genel İdaresi'ne (GAC) göre, yılın ilk çeyreğindeki büyüme oranı geçen yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen hıza göre 2,6 yüzde puan arttı.

GAC yetkilisi Lyu Daliang, "Çin'in dış ticareti ilk çeyrekte direnç gösterdi. İstikrarlı büyüme, yıl boyunca istikrarı destekleme ve dış ticaret kalitesini artırma yolunda bir temel oluşturdu" dedi.

İhracat ilk üç ayda, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artışla 5.65 trilyon yuana (yaklaşık 823 milyar ABD doları) yükselirken, ithalat ise yüzde 0,2 artışla 4.24 trilyon yuana yükseldi. Toplam ticaret hacmi 9.89 trilyon yuana ulaştı.

Bu dönemde Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Çin'in en büyük ticari ortağı olmaya devam etti. Çin'in ASEAN ülkeleriyle ticareti önceki yıla göre yüzde 16,1 artarak, ülkenin genel ticaret büyüme oranının 11.3 yüzde puan daha üzerinde seyretti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle ticaret önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artarken, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle ticaret de bu dönemde yüzde 7,3 yükseldi.

Çin'in ihracatında yeni ürünler de yer alıyor. Bu çerçevede üç yeşil ürün olan güneş bataryaları, lityum-iyon bataryalar ve elektrikli araçların ihracatında yüzde 66,9 artış görüldü. Bu üç ürün, yılın ilk çeyreğindeki toplam ihracat artışına 2 yüzde puan katkı sağladı.