Çin'in Dış Ticareti Ocak-Eylül Döneminde Yüzde 9,9 Arttı

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin dış ticaretinin 2022'nin ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artışla 31,11 trilyon yuana (yaklaşık 4,75 trilyon ABD doları) yükseldiğini gösterdi.

BEİJİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'de Pazartesi günü yayınlanan resmi veriler, ülkenin dış ticaretinin 2022'nin ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artışla 31,11 trilyon yuana (yaklaşık 4,75 trilyon ABD doları) yükseldiğini gösterdi.

Çin Gümrük Genel İdaresi'ne göre, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artışla 17,67 trilyon yuana, ithalat ise bir yıl öncesine göre yüzde 5,2 artışla 13,44 trilyon yuana çıktı.

Ocak- Eylül döneminde Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ve ABD ile ticareti sırasıyla yüzde 15,2, yüzde 9 ve yüzde 8 arttı.

Bu dönemde, Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticareti bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artışla 10,04 trilyon yuana yükseldi.

Özel şirketler, ilk dokuz ayda ithalat ve ihracatın bir yıl öncesine göre yüzde 14,5 artarak 15,62 trilyon yuana ulaştığını ve ülke toplamının yüzde 50,2'sini oluşturduğunu gördü.

Mekanik ve elektrik ürünleri ihracatı yüzde 10 artarak toplamın yüzde 56,8'ini oluşturdu ve emek yoğun ürünlerin ihracatı bir yıl öncesine göre yüzde 12,7 arttı.