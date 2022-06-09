Çin'in Dış Ticareti Mayıs'ta Yeniden İvme Kazandı - Haberler

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Çin'in Dış Ticareti Mayıs'ta Yeniden İvme Kazandı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Dış Ticareti Mayıs'ta Yeniden İvme Kazandı

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin dış ticaret hacmi, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 oranında artarak 3,45 trilyon yuana yükseldi.

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Perşembe günü yayınlanan resmi verilere göre, ülkenin dış ticaret hacmi, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 oranında artarak 3,45 trilyon yuana yükseldi. Nisan ayında artış 0,1 oranında olmuştu. Gümrük Genel İdaresi'ne göre, 2022'nin ilk beş ayında ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 artarak 16,04 trilyon yuana çıktı ve Ocak-Nisan dönemindeki yüzde 7,9'luk büyümeyi geride bıraktı.

ABD doları bazında, toplam dış ticaret beş aylık dönemde geçen yıla kıyasla yüzde 10,3 oranında artarak 2,51 trilyon dolara ulaştı. Gümrük verileri, yılın ilk beş ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4, ithalatınsa yüzde 4,7 artarak 1,84 trilyon yuan dış ticaret fazlası yarattığını gösterdi. Bu dönemde, Çin'in en büyük üç ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ticareti bir yıl öncesine göre sırasıyla yüzde 8,1, yüzde 7 ve yüzde 10,1 oranlarında yükseldi.

Ocak-Mayıs döneminde, Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle olan ticareti geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8 artışla 5,11 trilyon yuana çıktı Özel şirketlerin büyümesi de hızlandı ve ithalat ve ihracatları yılın ilk beş ayında yüzde 11,8 artarak 7,86 trilyon yuana yükseldi. Özel şirketlerin ithalat ve ihracatı ülke toplamının yüzde 49'unu oluşturdu, bu pay geçen yılın aynı dönemine göre 1,5 puanlık bir artış gösterdi. Gümrük verilerine göre, mal türleri bazında, mekanik ve elektrik ürünlerin ihracatı yüzde 7 artarak toplam ihracatın yüzde 57,2'sini oluştururken, emek yoğun ürünlerdeki ihracat artışı yüzde 11,6 oldu.

Xinhua / Güncel

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