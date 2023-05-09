Çin'in Dış Ticareti Hızla Büyürken, Orta Asya'yla Ticareti de Arttı

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti, yılın ilk dört ayında belirsiz dış talep, ticaret riskleri ve diğer meydan okumalar karşısında daha hızlı büyüme sergiledi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti, yılın ilk dört ayında belirsiz dış talep, ticaret riskleri ve diğer meydan okumalar karşısında daha hızlı büyüme sergiledi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi'nden Salı günü yapılan açıklamada, söz konusu dönemde Çin'in toplam ithalat ve ihracatının önceki yıla göre yüzde 5,8 artışla 13,32 trilyon yuana (yaklaşık 1,92 trilyon ABD doları) ulaştığı belirtildi. Artış oranı, ilk çeyrekte kaydedilen orana göre 1 yüzde puan daha hızlandı.

İdare, ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artış gösterirken ithalatın ilk dört ayda yüzde 0,02 oranında yükseldiğini kaydetti.

Verilere göre Ocak-Nisan döneminde Çin'in Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ticaretinin artış oranı yüzde 13,9, Avrupa Birliği ile ticaretinin artış oranı ise yüzde 4,2 oldu.

İlgili dönemde Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle ticareti, bir önceki yıla göre yüzde 16 artışla 4,61 trilyon yuana ulaştı.

Çin'in Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere beş Orta Asya ülkesiyle ticareti yüzde 37,4 artış göstererek geleneksel piyasalardaki zayıf talebi kısmen telafi etti.

Özel işletmelerin ithalat ve ihracatı ilk dört ayda yüzde 15,8'lik artışla 7,05 trilyon yuana çıkarak hızlı bir artış sergiledi ve ülke toplamının yarısından fazlasını oluşturdu.

Mal türleri açısından değerlendirildiğinde, mekanik ve elektrikli ürünlerin ihracatı yüzde 10,5 artışla toplam ihracatın yüzde 57,9'una tekabül etti.

Yeni enerjili araçların güçlü ihracat verileri sayesinde, otomobil ihracatı söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 120,3 artış gösterdi.

Aylık gümrük araştırmasına göre ihracat siparişlerinde artış görülen işletmelerin oranı, art arda dört ay boyunca yükseliş kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresi'ne göre dış ticaret sadece Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 arttı.