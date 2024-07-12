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Çin'in Dış Ticareti 2024'ün İlk Yarısında Yeni Bir Zirveye Ulaştı

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Çin'in dış ticareti 2024'ün ilk yarısında yeni bir zirveye ulaşarak, ekonomik toparlanmaya daha fazla ivme kazandırdı. Çin'in Ocak-Haziran döneminde mal ticareti hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artarak 21,17 trilyon yuan (yaklaşık 2,97 trilyon ABD doları) oldu.

1. ANONS (İngilizce): Yapay Zeka

Çin'in dış ticareti 2024'ün ilk yarısında yeni bir zirveye ulaşarak, ekonomik toparlanmaya daha fazla ivme kazandırdı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, Ocak-Haziran döneminde mal ticareti hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,1 artarak 21,17 trilyon yuan (yaklaşık 2,97 trilyon ABD doları) oldu.

ANONS (İngilizce): Yapay Zeka:

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin açıkladığı verilere göre, Çin'in Ocak-Haziran döneminde mal ithalat ve ihracat hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yuan bazında yüzde 6,1 arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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