Çin'in Dış Ticareti 2024'te Yüzde 5 Arttı
Çin'in toplam dış ticareti, 2024 yılında yuan bazında yıllık yüzde 5 artış gösterdiği duyuruldu. Resmi verilere göre ticaret büyümesi devam ediyor.
ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in toplam dış ticareti 2024 yılında yuan bazında yıllık yüzde 5 artış gösterdi.
ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in toplam dış ticareti 2024 yılında yuan bazında yıllık yüzde 5 artış gösterdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel