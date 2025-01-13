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Çin'in Dış Ticareti 2024'te Yüzde 5 Arttı

Çin'in Dış Ticareti 2024'te Yüzde 5 Arttı
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Çin'in toplam dış ticareti, 2024 yılında yuan bazında yıllık yüzde 5 artış gösterdiği duyuruldu. Resmi verilere göre ticaret büyümesi devam ediyor.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'in toplam dış ticareti 2024 yılında yuan bazında yıllık yüzde 5 artış gösterdi.

ANONS (Türkçe): HONG YAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Pazartesi günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in toplam dış ticareti 2024 yılında yuan bazında yıllık yüzde 5 artış gösterdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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