Çin'in Dış Ticareti 2023'e İyi Bir Başlangıç Yaptı

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi (GAC) Başkanı Yu Jianhua, Çin'in dış ticaretinin bu yıl iyi bir başlangıç yaptığını ve bunu iyimser bir trendin izleyeceğini belirtti.

BEİJİNG, 20 Mart (Xinhua) -- Çin Gümrük Genel İdaresi (GAC) Başkanı Yu Jianhua, Çin'in dış ticaretinin bu yıl iyi bir başlangıç yaptığını ve bunu iyimser bir trendin izleyeceğini belirtti.

Yu Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, ticaretle ilgili kaygılara yol açan Çin limanlarında birikmiş boş konteyner sayısına değinerek, ihracat için kullanılan konteyner sayısının Şubat ayı sonlarından bu yana arttığını söyledi.

Yu'ya göre haftalık GAC verileri, ticaretin Şubat ayından bu yana iyileştiğini gösteriyor. Yu, malların dış ticaretinin, ilk iki ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 azalmasına rağmen ihracatın yüzde 0,9 ile beklenenden daha iyi oranda arttığını belirtti.

Yetkili, ticari firmalarının yeni siparişlerde artış bildirdiğini ve ilk iki ay içinde elektrikli araçlar, lityum iyon bataryalar ve güneş pillerinin toplam ihracatının arttığını söyledi. Yu, bu verilerin önümüzdeki aylarda ticari büyümeyi destekleyebileceğini vurguladı.

Yu ayrıca, dış talebin azaltılması ve bazı ülkelerden gelen ödemelerin yavaşlatılması gibi potansiyel güçlüklere karşı da uyardı. Dünya Ticaret Örgütü, 2023 küresel ticaret büyümesine ilişkin tahminini Ekim ayında yüzde 3,4'ten yüzde 1'e düşürmüştü.

"Karmaşık dış ticaret şartlarında fırsatlar yatıyor ve zorluklar yerel olmaktan çok küresel" diyen Yu, Çin'de ekonomik toparlanma devam ederken, bu yıl istikrarlı bir ticari büyümenin güvence altına alınacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.