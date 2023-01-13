Çin'in Dış Ticareti 2022'de Yüzde 7,7 Artarak Yeni Zirveye Ulaştı

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, karmaşık ve ciddi yerel ve uluslararası durumlardan geçilirken, ülkenin salgınla mücadeleyi ekonomik ve sosyal kalkınma ile daha iyi koordine etmeye çalışmasıyla Çin'in yıllık dış ticareti, 2022'de ilk kez 40 trilyon...

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'de Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, karmaşık ve ciddi yerel ve uluslararası durumlardan geçilirken, ülkenin salgınla mücadeleyi ekonomik ve sosyal kalkınma ile daha iyi koordine etmeye çalışmasıyla Çin'in yıllık dış ticareti, 2022'de ilk kez 40 trilyon yuanı (yaklaşık 5,94 trilyon ABD doları) aştı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'ne (GAC) göre, toplam ürün ticareti yıllık bazda yüzde 7,7 artışla 42,07 trilyon yuan rekor seviyeye ulaşarak altı yıldır sürdürdüğü dünya zirvesindeki konumunu korudu.

İhracat yüzde 10,5 artışla 23,97 trilyon yuana, ithalat ise yüzde 4,3 artışla 18,1 trilyon yuana yükseldi.

GAC sözcüsü Lyu Daliang, Çin'in dış ticaretinin geçen yıl ölçek, kalite ve verimlilikte atılımlar sağladığını ve bunun talep, arz ve beklentilerdeki ters rüzgarlar dikkate alındığında zor kazanılmış bir başarı olduğunu söyledi.

Çin'in ASEAN'la yaptığı ithalat ve ihracat yüzde 15 artış gösterirken, Avrupa Birliği'yle yüzde 5,6 ve ABD'yle de yüzde 3,7 arttı.

Çin'in Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticareti yüzde 19,4 artarak toplam dış ticaretinin yüzde 32,9'unu oluştururken, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklığın diğer üyeleriyle ticareti yüzde 7,5 arttı.