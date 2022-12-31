Çin'in Dış Borcu Üçüncü Çeyrekte Düştü

BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günü açıkladığı veriler, Çin'in ödenmemiş dış borcunun Eylül ayı sonunda yaklaşık 2,48 trilyon ABD doları seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi.

Devlet Kambiyo İdaresi'ne göre, dış borç dengesi Haziran ayı sonundaki seviyeye göre 154,5 milyar ABD doları veya diğer bir ifadeyle yüzde 6 geriledi.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi Müdür Yardımcısı Wang Chunying, Çin'in yerel para birimi cinsinden ödenmemiş dış borcunun, Haziran ayı sonuna kıyasla sabit kalarak toplamın yüzde 44'ünü oluşturduğunu söyledi.

Wang, orta ve uzun vadeli borcun oranının Eylül ayı sonunda, Haziran ayı sonunda kaydedilen seviyeden 1 yüzde puan azalarak, yüzde 45 olduğunu belirtti.

Değişken dış ortama rağmen Çin ekonomisinin dirençli, büyük potansiyele sahip ve canlılık dolu olduğuna dikkat çeken Wang, Çin'in dış borcunu istikrarlı tutacak ve yapısını iyileştirecek koşullara sahip olduğunu vurguladı.

Wang, idarenin reel ekonominin yüksek kaliteli gelişimine hizmet etmek için sınır ötesi yatırımı teşvik etmeye ve finansmanı kolaylaştırmaya etmeye devam edeceğini bildirdi.