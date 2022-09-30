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Çin'in Dış Borcu İkinci Çeyrekte Azaldı

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Çin'in Dış Borcu İkinci Çeyrekte Azaldı

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günkü verileri, Çin'in ödenmemiş dış borcunun Haziran sonu itibariyle yaklaşık 2,63 trilyon ABD doları seviyesinde olduğunu gösterdi.

BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nin Cuma günkü verileri, Çin'in ödenmemiş dış borcunun Haziran sonu itibariyle yaklaşık 2,63 trilyon ABD doları seviyesinde olduğunu gösterdi. Dış borç dengesi, Mart ayı sonundaki seviyeye göre yüzde 3 (74,2 milyar ABD doları) geriledi. Çin Devlet Kambiyo İdaresi Müdür Yardımcısı Wang Chunying, "Dış borçtaki düşüş, temelde döviz kuru dönüşüm faktöründen kaynaklanıyor" dedi. Wang, orta ve uzun vadeli borcun oranının da Haziran ayı sonunda Mart ayı sonuna göre 1 yüzde puan azalarak yüzde 46 olduğunu belirtti. Karmaşık dış duruma, küresel ekonomideki aşağı yönlü baskıya ve küresel finans piyasasındaki değişkenliğe dikkat çeken Wang, Çin'in dış borcunun ölçeğinin kısa vadede belli bir aralıkta seyredeceği tahmininde bulundu. Wang, "Dış borca dair ana göstergeler uluslararası düzeyde kabul gören eşik dahilinde ve ülkenin dış borç riski genellikle kontrol edilebilir durumda" ifadesini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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