Çin'in Dış Borcu 2022'de Azaldı

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi, Çin'in ödenmemiş dış borcunun 2022 yılı sonunda yaklaşık 2,45 trilyon ABD doları seviyesinde olduğunu bildirdi.

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Kambiyo İdaresi, Çin'in ödenmemiş dış borcunun 2022 yılı sonunda yaklaşık 2,45 trilyon ABD doları seviyesinde olduğunu bildirdi.

İdare'nin Cuma günü açıkladığı verilere göre, dış borç bakiyesi Eylül ayı sonuna kıyasla 28,7 milyar ABD doları ya da diğer bir ifadeyle yüzde 1,2 daha düşüktü.

Devlet Kambiyo İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Chunying, Çin'in dış borç ölçeğinin sabit kalacağını öngörerek "Çin ekonomisi dirençli, büyük bir potansiyele sahip ve canlılık dolu" ifadelerini kullandı ve "Çin dış borcunu istikrarlı tutacak temellere de sahip" diye ekledi.

Wang, idarenin reel ekonominin yüksek kaliteli gelişimine hizmet etmek için sınır ötesi yatırım ve finansman kolaylığını teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.