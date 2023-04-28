Çin'in Dijital Ekonomisi, Ülkenin Modernizasyonunda Lokomotif İşlevi Görüyor

6. Dijital Çin Zirvesi, Çin'in doğusunda yer alan Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlendi.

"Çin modernizasyonunu teşvik etmek üzere dijital Çin'in inşasını hızlandırma" temasıyla Perşembe ve Cuma günü düzenlenen iki günlük zirve, Dijital Çin inisiyatifinin en yeni başarılarını sergilemeye ve dijital kalkınma deneyimlerini paylaşmaya odaklanıyor.

Katılımcılar, dijital kalkınmaya odaklanan sergide dijital altyapı, dijital ekonomi ve dijital toplum alanlarında görülen kayda değer ilerlemeye tanık olma şansı yakalıyor. Etkinlik kapsamında dijital ürün fuarı, dijital inovasyon yarışması ve bir dizi forum da gerçekleştirildi.

Uzun yıllardır dünyada ikinci sırada yer alan Çin'in dijital ekonomisi, güçlü bir büyüme kaydederek ülkenin modernizasyon yolunda önde gelen bir büyüme gücü haline geldi.

Çin'in dijital kalkınmasına ilişkin olarak Perşembe günü yayımlanan bir rapora göre, Çin'in 2022'de 50,2 trilyon yuana (yaklaşık 7,25 trilyon ABD doları) ulaşan dijital ekonomisinin ölçeği, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 41,5'ine tekabül ediyor.

Şubat'ta ülkenin dijital kalkınmasının genel görünümüne ilişkin bir plan çıkaran Çin, 2025 yılına kadar dijital altyapıda etkin bağlanabilirlik, önemli ölçüde geliştirilmiş dijital ekonomi ve dijital teknoloji inovasyonunda devasa atılımlar yoluyla dijital Çin'in inşasında büyük ilerleme kaydetmeyi planlıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Fuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)