Çin'in Dijital Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 9,4 Büyüdü

Çin'in Dijital Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 9,4 Büyüdü
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Çin'in dijital endüstrisi, 2023 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 büyüme göstererek 8,5 trilyon yuan gelir elde etti. Üretim ve hizmet sektörlerinde de önemli artışlar gözlemlendi. Hükümet, dijital dönüşümü hızlandırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in dijital endüstrisi ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artışla 8,5 trilyon yuan (yaklaşık 1,18 trilyon ABD doları) gelir elde etti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre sektörün büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,4 puan daha yüksek oldu.

Söz konusu dönemde, üretimdeki gelir yüzde 10,4 artarken, halihazırda hizmette olan dijital gelir ise yüzde 8,2 yükseldi.

Bakanlık nisan ayında yaptığı açıklamada, Çin'deki 5G baz istasyonu sayısının mart ayı sonu itibarıyla 4,39 milyonu aştığını ve kullanıcı yaygınlık oranının yüzde 75,9'a ulaştığını bildirmişti.

Dijital ekonomideki kilit sektörler de istikrarlı bir seyir izledi. Yazılım sektörü 3,1 trilyon yuan gelir elde ederek bir önceki yıla göre yüzde 10,6'lık bir gelir artışı kaydetti.

Çin, geleneksel endüstrilerini dönüştürmek ve güncellemek üzere dijital teknolojiyi geliştirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor.

Bu yılki hükümet çalışma raporunda, Çin "üretimin dijitalleşmesini hızlandıracak, hem sektör uzmanlığına hem de dijital bilgi birikimine sahip bir dizi hizmet sağlayıcıyı teşvik edecek ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümü için desteği artıracak" ifadesi yer aldı.

Çin ayrıca, dijital teknolojileri ülkenin üretim ve pazar güçleriyle etkin bir şekilde birleştirmek üzere kolektif çabalar gerektiren bir "AI Plus" (yapay zeka artı) girişimini de ilerletiyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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