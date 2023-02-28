Çin'in Dev Projeleri İnsansız Hava Aracıyla Görüntülendi Güncel Haberler Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Hainan Tibet Özerk İli'ne bağlı Gonghe ilçesindeki bir termal güneş enerjisi projesi görülüyor, 3 Mart 2021. Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan Hainan Tibet Özerk İli'ne bağlı Gonghe ilçesindeki bir termal güneş enerjisi projesi görülüyor, 3 Mart 2021. (Fotoğraf: Zhang Hongxiang/Xinhua) BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Müreffeh bir toplumun inşasını öngören Birinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne ulaşan Çin, İkinci Yüzüncü Yıl Hedefi'ne doğru yeni bir yolculuğa çıktı. Gelin, nefes kesici bir insansız hava aracı turuyla bu yolculuğa tanık olalım. Havadan çekilen panoramik fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da bulunan bir bakım üssündeki hızlı trenler görülüyor, 7 Ocak 2023. (Fotoğraf: Wu Zhizun/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Zhoushan'daki 380 metre yüksekliğindeki iki güç kaynağı direği arasındaki kablolar üzerinde çalışan personel görülüyor, 3 Ocak 2019. (Fotoğraf: Xu Yu/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde bulunan tuz gölünde ham tuz toplayan bir gemi görülüyor, 1 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Long/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Tangshan kentinde sisle kaplanmış Tangshan Limanı'na bağlı Jingtang Liman Bölgesinin konteyner terminali görülüyor, 5 Ocak 2023. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Wudi ilçesindeki Lubei tuz madeninde tuz toplayan işçiler görülüyor, 9 Ekim 2019. (Fotoğraf: Zhu Zheng/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Baihetan hidroelektrik santralinin şantiyesinde çalışan bir adam görülüyor, 14 Mayıs 2021. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde Maoming'den Luodousha deniz bölgesine çekilen ülkenin ilk derin deniz yüzer rüzgar enerjisi ekipmanı "Fuyao" görülüyor, 29 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liu Dawei/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nde bulunan Lingwu'daki yüzen fotovoltaik enerji santrali görülüyor, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Wang Peng/Xinhua) Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Tangshan kentindeki Tangshan Limanı'nın Jingtang Liman Bölgesindeki bir su yolu inşaat alanındaki iş tekneleri görülüyor, 8 Ekim 2022. (Fotoğraf: Yang Shiyao/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti İnsansız Hava Aracı Tibet Güncel Haberler

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