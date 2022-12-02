Çin'in Dev Panda Ulusal Parkı'nda Kar Leoparı Görüntülendi

CHENGDU, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Dev Panda Ulusal Parkı'nın Wenchuan bölgesindeki iki kızıl ötesi kamera, bir kar leoparının görüntülerini yakaladı.

CHENGDU, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde bulunan Dev Panda Ulusal Parkı'nın Wenchuan bölgesindeki iki kızıl ötesi kamera, bir kar leoparının görüntülerini yakaladı.

Kar leoparının görüntülerinin bulunduğu üç video klibin ikisinde kar leoparı yüksek kayaların ve yeşil çimenlerin önünde ayakta dururken, birindeyse kardaki kameraya yapışmış halde görülüyor.

Ulusal parkın Wenchuan istasyonunda görevli olan Chen Fuqiang, "Kar leoparı, birkaç yıl önce Dev Panda Ulusal Parkı'nın Wolong bölgesindeki faaliyetleri kameraya yakalandıktan sonra ikinci kez görüntü verdi" diye konuştu.

Çin'de ulusal düzeyde en yüksek koruma altında bulunan kar leoparları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından "savunmasız" kategorisinde değerlendiriliyor. Çin'de ise bu leoparı, Tibet, Sichuan, Xinjiang, Gansu ve İç Moğolistan gibi güneybatı, kuzeybatı ve kuzey bölgelerdeki dağlık alanlarda görmek mümkün.

Çin, 2017 yılında dev panda parkı pilot uygulaması başlattı. Çin, geçen yıl Dev Panda Ulusal Parkı dahil beş ulusal parktan oluşan ilk grubu resmi olarak belirledi.

Yaklaşık 22.000 kilometrekare alana yayılan park, 1.300'den fazla vahşi pandaya ev sahipliği yapıyor. Parkın Sichuan'daki bölümü, toplam alanın yüzde 87,7'sine karşılık geliyor.

Sichuan, park genelinde ekolojik koruma çalışmalarını artırdı. 2.300 kilometreyi aşan toplam 460 devriye rotası oluşturuldu. Parkın Sichuan'daki bölümünde her yıl 100.000'den fazla izleme bilgisi toplayan 1.700'den fazla kızılötesi kamera bulunuyor.

Kar leoparlarının kızılötesi kamera görüntülerine ek olarak korucular, parkta vahşi kar leoparı faaliyetlerinin izlerine ilişkin bir dizi bulguya da ulaştı.