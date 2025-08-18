Çin'in Desteğiyle Kamboçya'da Sıtma Ortadan Kaldırılacak

PUNOM PEN, 18 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in desteklediği sıtma projelerinin 2025 sonuna kadar Kamboçya'nın sıtmayı tamamen ortadan kaldırmasına yardımcı olması bekleniyor.

Kamboçya Ulusal Parazitoloji, Entomoloji ve Sıtma Kontrol Merkezi Teknik Bürosu Başkanı ve Sıtma Programı Müdürü Siv Sovannaroth pazartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada Çin'in yaklaşık 10 yıldır çeşitli projelerle Kamboçya'nın sıtmayla mücadelesine destek verdiğini söyledi.

Sovannaroth, "Çin, Güney-Güney işbirliği, Mekong-Lancang İşbirliği ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde uzun süredir merkezimizle işbirliğini sürdürüyor" dedi.

Sovannaroth, söz konusu işbirliği çalışmalarının, eğitim ve araştırma yoluyla sıtma programının kapasitesinin artırılması, ülkenin batısındaki Kampong Speu eyaletindeki Kitlesel İlaç Yönetimi'ne ilişkin pilot projenin yürütülmesi ve sıtmaya karşı en savunmasız durumdaki bölgelerde gözetim faaliyetlerinin yürütülmesine odaklandığını söyledi.

Kamboçya'da Ocak-Ağustos 2025 döneminde sadece 37 sıtma vakasının görüldüğünü kaydeden Sovannaroth, bunun 335 vakanın görüldüğü geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 90 gibi keskin bir düşüşe işaret ettiğini ifade etti.

2025 itibarıyla tüm sıtma türlerini ortadan kaldırmak gibi iddialı bir hedef belirlediklerini belirten Sovannaroth, Çin'in yardımlarının ülkenin bu hedefi yakalamasına yardımcı olacağına inandığını dile getirdi.

Kamboçya'da 2018 yılından bu yana sıtma nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Sivrisinek kaynaklı bulaşıcı bir hastalık olan sıtma özellikle yağışlı mevsimlerde ormanlık ve dağlık bölgelerde görülüyor.