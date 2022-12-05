Çin'in Desteğiyle Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu Genel Merkezinin İnşaatına Başlandı

ABUJA, 5 Aralık (Xinhua) -- Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) kalıcı genel merkez binasının inşaatı, Çin'in yardımlarıyla Pazar günü Nijerya'nın başkenti Abuja'da başladı. Genel merkez binası, şu an Abuja'da üç farklı yerde faaliyet gösteren ECOWAS bölgesel blokunun faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak.

Yeni genel merkez binasının inşaatının resmen başlamasına yönelik düzenlenen temel atma törenine Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari ve Gine-Bissau ve Sierra Leone'den mevkidaşları olmak üzere en az üç Batı Afrika lideri ile ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray ve Çin'in Nijerya Büyükelçisi Cui Jianchun katıldı.

Büyükelçi Cui, "Yeni ECOWAS genel merkezinin sponsorluk ve inşası, Çin'in ECOWAS'ın çalışmalarına desteğinin ve Çin'le Batı Afrika ülkeleri arasındaki geleneksel dostluğun canlı bir yansımasıdır" diye konuştu.

Projeyi, "Çin'in ECOWAS'a olan bağlılığının bir simgesi" olarak niteleyen Nijerya Devlet Başkanı Buhari, genel merkez binasının tamamlandığında, ECOWAS Sekretaryası, Topluluk Adalet Mahkemesi ve ECOWAS Parlamentosu olmak üzere blokun üç ana kurumuna ev sahipliği yapacağını söyledi.

Çin firması tarafından yönetilen proje için, "evimiz ve bölgesel bir toplanma noktası olacak" diyen Buhari, projenin aynı zamanda üye devletlerin birlik ve kardeşliğini temsil edeceğini ve ilerleme ve bölgesel entegrasyona yeniden bağlılığı simgeleyeceğini belirtti.

Çin hükümetine minnettarlığını dile getiren ECOWAS Komisyonu Başkanı Touray ise, temel atma töreninin, "ECOWAS'ın tarihinde son derece anlamlı bir güne" işaret ettiğini ifade etti.

Touray, yeni genel merkezin, ECOWAS Komisyonu'nun tüm personelin aynı çatı altında buluşturmasına imkan vereceğini, bunun da "operasyonel verimlilik, maliyetlerin düşürülmesi ve üretkenliğin artması" ile sonuçlanacağını söyledi.