Çin'in Derin Uzay Keşif Radarı Ay Kraterinin Fotoğrafını Çekti Güncel Haberler Derin uzay keşif radarı "China Compound Eye" (Çin Bileşik Göz) projesinin ilk aşaması Chongqing'de resmen devreye alındı. Derin uzay keşif radarı "China Compound Eye" (Çin Bileşik Göz) projesinin ilk aşaması Chongqing'de resmen devreye alındı. "China Compound Eye", yakın zamanda ay kraterinin üç boyutlu yer tabanlı radar görüntüsünün fotoğrafını çekti. "China Compound Eye", Beijing Teknoloji Enstitüsü'nün Chongqing İnovasyon Merkezi tarafından inşa edildi. SES (Çince): XİANG YİN, Beijing Teknoloji Enstitüsü'nün Chongqing İnovasyon Merkezi'nde yardımcı araştırmacı: "'China Compound Eye' projesinin ilk aşaması, temel olarak ardından gelecek tesislerin inşası için kritik önemdeki teknolojileri doğrulama amacı taşıyor. Bu ayın başlarında, gözlem sürecini tamamlayan dört radarı çalıştırdık ve ay kraterinin ilk düşük çözünürlüklü, üç boyutlu yer tabanlı radar görüntüsünü yakaladılar. Bu, teknolojinin fizibilitesinin ön onayı niteliğindeydi." Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Chongqing şehrinden bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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