Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Faaliyete Geçti - Haberler

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Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Faaliyete Geçti

Xinhua - Güncel
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Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı Faaliyete Geçti

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Salı günü, Çin'in derin uzay keşif laboratuvarının faaliyete geçtiğini açıkladı.

BEİJİNG, 14 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) Salı günü, Çin'in derin uzay keşif laboratuvarının faaliyete geçtiğini açıkladı. CNSA, Annui eyaleti ve Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan laboratuvarın genel merkezi Anhui'nin merkezi Hefei'de bulunuyor. CNSA'ya göre laboratuvar, çeşitli hazırlık çalışmalarını tamamlayıp önemli operasyon ve kapsamlı inşa aşamasına ulaştı.

CNSA Başkanı Zhang Kejian, laboratuvar konseyinin düzenlediği bir video konferansta yaptığı konuşmada, laboratuvarın kurulmasının inovasyon odaklı kalkınma stratejisinin uygulanması ve ülkenin bilim ve teknolojide stratejik gücünün pekiştirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi. Zhang ayrıca, laboratuvarı büyük ölçekli, ulusal düzeyde kapsamlı bir araştırma üssü ve küresel etkiye sahip bir inovasyon merkezi haline getirmenin önemini vurguladı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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