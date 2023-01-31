Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı, Alanında En İyi Olan Küresel Yeteneklerin Peşinde

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı (DSEL) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, derin uzay keşiflerinin gelişimini desteklemek amacıyla, alanında en iyi olan küresel yetenekleri, 2023 Denizaşırı Olağanüstü Genç Yetenekler Programı'na başvurmaya davet etti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan fotoğrafta, Çin'in ilk Mars gezgini Zhurong'un iniş platformu ile öz çekimi görülüyor, 11 Haziran 2021. (Fotoğraf: CNSA/Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Derin Uzay Keşif Laboratuvarı (DSEL) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, derin uzay keşiflerinin gelişimini desteklemek amacıyla, alanında en iyi olan küresel yetenekleri, 2023 Denizaşırı Olağanüstü Genç Yetenekler Programı'na başvurmaya davet etti.

DSEL'e göre, Çin Ulusal Doğa Bilimleri Vakfı tarafından finanse edilen program, Çin'e gelip çalışmak üzere doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji alanlarında başarılar elde etmiş olan denizaşırı ülkelerden seçkin genç akademisyenleri cezbetmeyi amaçlıyor.

DSEL, başvuru yapacak olanların, aralarında hava-uzay bilimi ve teknolojisi, uzay bilimi ve teknolojisi, gezegen bilimi, fizik, astronomi, nükleer bilim ve teknoloji, biyoloji, kimya ve malzeme bilimi, elektronik bilgi ve teknoloji, makine mühendisliği, yapay zeka ve derin uzay keşiflerinin de olduğu çeşitli alanlardaki araştırmalara katılmaya davet edildiğini belirtti.

Çin Ulusal Uzay İdaresi, Anhui Eyaleti ile Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan DSEL'in merkezi, Anhui'nin merkezi Hefei'de bulunuyor ve Beijing'de de bir şubesi var. Laboratuvar kuruluşundan bu yana derin uzay keşifleriyle ilgili büyük ulusal projelere odaklanan bilim ve teknoloji araştırmaları yürütüyor.

DSEL, Ay, gezegenler, asteroitler ve Güneş sisteminin sınırları hakkında derin uzay keşiflerinin uzun vadeli gelişimini desteklemeyi hedefliyor.