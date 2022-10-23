Çin'in Derin Uzay Araştırmaları Laboratuvarı Genç Yetenekleri İşe Alıyor

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından 11 Haziran 2021'de yayınlanan fotoğraf, Çin'in ilk Mars gezgini Zhurong'un iniş platformuyla yaptığı bir öz çekim olma özelliği taşıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından 11 Haziran 2021'de yayınlanan fotoğraf, Çin'in ilk Mars gezgini Zhurong'un iniş platformuyla yaptığı bir öz çekim olma özelliği taşıyor. (Fotoğraf: CNSA/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Çin'in derin uzay araştırmaları laboratuvarı, kampüste işe alım uygulamasının başladığını duyurdu. Amaç, daha fazla genç yeteneğin kendini ülkenin derin uzay araştırmaları alanındaçalışmaya adamasını sağlamak.

CNSA, Anhui eyaleti ile Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan laboratuvarın genel merkezi Anhui'nin merkezi Hefei'de bulunuyor. Laboratuvar, bu yıl Haziran ayında faaliyete geçti.

İşe alımlar esas olarak 2023 mezunlarını hedefliyor. Bilgisayar, otomasyon, uçak ve yapay zeka alanlarında toplam 36 açık pozisyon için, uzay bilimi, havacılık ve uzay bilimi ve teknolojisi, uçak tasarımı, bilgisayar, yapay zeka ve otomasyon gibi ana dallardan mezun olanlardan alım yapılacak.

Laboratuvar, kuruluşundan bu yana, Ay ve Mars'ın keşfi gibi derin uzay araştırmalarında büyük ulusal projelere odaklanan bilim ve teknoloji araştırmaları yürütüyor.