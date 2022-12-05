Çin'in Derin Uzay Araştırma Laboratuvarı, Gözünü Dünyanın Önde Gelen Yeteneklerine Dikti

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden (CNSA) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında faaliyete geçen Çin'in derin uzay araştırma laboratuvarı, dünyanın dört bir yanından önde gelen yetenekleri işe alacak.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yayınlanan fotoğrafta, Çin'in ilk Mars gezgini Zhurong'un iniş platformu ile selfie çekimi görülüyor, 11 Haziran 2021. (Fotoğraf: Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA)/Xinhua aracılığıyla)

BEİJİNG, 5 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal Uzay İdaresi'nden (CNSA) Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, Haziran ayında faaliyete geçen Çin'in derin uzay araştırma laboratuvarı, dünyanın dört bir yanından önde gelen yetenekleri işe alacak.

Yurtiçi ve yurtdışından stratejik bilim insanları, temel yetenekler ve genç yetenekler için yaklaşık 100 pozisyon mevcut bulunuyor.

CNSA, Anhui eyaleti ve Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan laboratuvarın merkezi Anhui'nin merkezi Hefei'de yer alıyor, Beijing'de ise bir şubesi var. Laboratuvar, kuruluşundan bu yana derin uzay keşifleriyle ilgili büyük ulusal projelere odaklanan bilim ve teknoloji araştırmaları yürüttü.

Laboratuvar, Ay, gezegenler, asteroitler ve güneş sisteminin sınırları ile ilgili derin uzay keşiflerinin uzun vadeli gelişimini desteklemeyi hedefliyor.

CNSA Başkanı Zhang Kejian daha önce yaptığı açıklamada, küresel ve yerel işbirliği çerçevesinde yeni bir model oluşturmak, uluslararası inovasyon platformu yaratmak ve Çin'in uzay araştırmalarına ilişkin ortaklarını artırmak için çaba sarf edilmesi gerektiğini söylemişti.