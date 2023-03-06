Çin'in Derin Su Projelerine Yönelik İlk Acil Durum Bakım Merkezi Shenzhen'de Açıldı Güncel Haberler Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) kısa bir süre önce Shenzhen'deki derin su projeleri acil durum bakım merkezini tanıttı. Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) kısa bir süre önce Shenzhen'deki derin su projeleri acil durum bakım merkezini tanıttı. Çin'de türünün ilk örneği olan merkez, açık deniz petrol ve gaz sahalarının acil onarım ve destek kapasitesini geliştirecek. Merkez, acil durum bakımı için 200'den fazla özel ekipman setine sahip. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'dan bildiriyor.(XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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