Üye Girişi
Haberler

Çin'in Derin Deniz No. 1 Gaz Sahası Faaliyete Geçti

Çin'in Derin Deniz No. 1 Gaz Sahası Faaliyete Geçti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Hainan adasındaki Derin Deniz No. 1 gaz sahasının faz II projesi, CNOOC tarafından başlatıldı. Proje, yıllık doğal gaz üretimini artırarak Çin'in enerji güvenliğine önemli katkılarda bulunacak.

HAİKOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ilk ultra derin su gaz sahası Shenhai Yihao, diğer adıyla Derin Deniz No. 1'in faz II projesi Cuma günü Çin'in en güneyindeki ada eyaleti Hainan'ın güneydoğusundaki sularda faaliyete geçti.

Gaz sahasının işletmecisi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, bu projenin faaliyete geçmesinin, Çin'in karmaşık koşullar altında petrol ve gaz kaynaklarını geliştirme kapasitesinin dünyada en üst sıralarda yer aldığı anlamına geldiği belirtildi.

Kanıtlanmış rezervi 50 milyar metreküpün üzerinde olan faz II projesi, diğer tesislerin yanı sıra 12 derin su gaz kuyusu, 14.000 tonun üzerinde ağırlığa sahip kapsamlı bir işleme platformu ve toplam uzunluğu yaklaşık 250 km olan beş denizaltı boru hattını içeriyor.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne göre, projenin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte Derin Deniz No. 1'in yıllık en yüksek doğal gaz üretiminin 3 milyar metreküpten 4,5 milyar metreküpe çıkması ve önemli bir gaz tedarik kaynağı haline gelerek Çin'in enerji güvenliğinin sağlanmasına destek olması bekleniyor.

CNOOC'nin Hainan şubesinin genel müdürü Jiang Ping, faz II projenin geliştirilmesi ve inşasının dokuz yıl sürdüğünü, bu süreçte, projenin inşaatında çalışanların yüksek sıcaklık ve yüksek basınç gibi çeşitli zorluklarla karşılaşarak birkaç önemli teknolojik atılım gerçekleştirmeyi başardıklarını söyledi.

Çin'in güneyinde yer alan ada eyaleti Hainan'daki Sanya şehrine 150 km mesafede bulunan ve denizin 1.500 metreden fazla maksimum derinliğinde çalışabilen Derin Deniz No. 1, Haziran 2021'de faaliyete geçti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Denizcilik Teknoloji Ekonomi Güncel Enerji Çevre

Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 Uzun namlulu silahlarla sokağa inip tehditler savuran şüpheliler yakalandı

O magandalar için gereken yapıldı

 Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe

Türkiye haritası değişebilir! İşte il olması gündemde olan 24 ilçe
Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü

Market yaşlı adamın üzerine çöktü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şamil Ekinci kimdir? Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun adı Şamil Ekinci oldu! YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi kargo dağıtım saatleri! Türkiye'de il olması beklenen ilçeler hangileri? Aras Kargo Çalışma Saatleri 2024! Aras Kargo hangi saatler arasında açık, kaçta kapanıyor? Aras kargo dağıtım saatleri! Aslı Sümen kimdir? Aslı Sümen evlendi mi? Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi? MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024: MNG kargolar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? MNG kargo dağıtım saatleri! Newcastle Utd.- Manchester City maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Newcastle Utd.- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });