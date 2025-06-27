Çin'in Derin Deniz No. 1 Enerji İstasyonu Tamamlandı

HAİKOU, 27 Haziran (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan Derin Deniz No. 1 enerji istasyonu, Nisan 2025.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi çarşamba günü yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'ndeki şirketin amiral gemisi doğalgaz sahasının ikinci aşamasının tamamen faaliyete geçtiğini ve ülkenin bugüne kadarki en büyük açık deniz doğalgaz gelişiminin tamamlandığını duyurdu.

Çin'in en büyük açık deniz petrol ve doğalgaz üreticisi Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi'ne göre bu ilerleme, Shenhai Yihao veya Derin Deniz No. 1 olarak adlandırılan doğalgaz sahasını yıllık 4,5 milyar metreküplük tasarlanmış üretim kapasitesine ulaştırıyor. (Fotoğraf: Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)