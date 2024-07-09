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Çin'in derin deniz madencilik aracı 4.000 metreyi aşan derinlikte deneme görevini tamamladı

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Çin'in derin deniz ağır hizmet madencilik aracı, denizde 4.000 metreyi aşan derinlikte bir deneme görevini tamamlayarak, ülkenin derin deniz maden kaynakları geliştirme teknolojisinde önemli bir atılıma imza attı.

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Çin'in derin deniz ağır hizmet madencilik aracı, denizde 4.000 metreyi aşan derinlikte bir deneme görevini tamamlayarak, ülkenin derin deniz maden kaynakları geliştirme teknolojisinde önemli bir atılıma imza attı.

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"Shanghai belediye yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada, Çin'in derin deniz ağır hizmet madencilik aracının denizde 4.000 metreyi aşan derinliklerde deneme görevlerini tamamladığını belirtti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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