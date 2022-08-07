BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu ve CMST Kalkınma Limited Şirketi'nin ortaklaşa yayınladığı bir ankete göre, Çin'in depolama sektörü Temmuz'da da toparlanmayı sürdü. Ankette, sektörün gelişimini ölçen endeksin Temmuz'da büyüme aralığında kalmaya devam ettiği ve 53,1 olduğu kaydedildi. Endeksin 50'nin üzerinde olması büyüme, altında olmasıysa daralmayı yansıtıyor. Sektör gelişen iş performansı bildirirken, faaliyet karına yönelik alt endeks de bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Anket, ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmaya yönelik politikaların arz ve talebi daha da desteklemesiyle birlikte sektörün gelecekte de istikrarlı şekilde büyümesini öngörüyor.