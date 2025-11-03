Çin'in Deniz Faaliyetlerine Tepki: ABD, Avustralya, Japonya ve Filipinler Ortak Bildiri Yayınladı

ABD, Avustralya, Japonya ve Filipinler'in savunma bakanları, Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki "istikrar bozucu" faaliyetlerine tepki göstererek, bu eylemlere karşı çıktıklarını belirtti.

Avustralya Savunma Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, Japonya Savunma Bakanı Koizumi Shinjiro ve Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, 1 Kasım 2025'te Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride bakanlar, Çin'in Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki "istikrar bozucu" faaliyetlerinden endişe duyduklarını vurgulayarak, statükoyu güç kullanarak ya da zorlayıcı yöntemlerle değiştirme girişimlerine karşı çıktıklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni (UNCLOS) hatırlatarak uluslararası hukuk ve seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurgulayan taraflar, Filipinler'in Çin'e Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerine yönelik açtığı davada, 2016 tarihli Uluslararası Tahkim Mahkemesi kararının "nihai ve bağlayıcı" olduğunu kaydetti.

Taraflar, ASEAN'ın bölgenin geleceğini şekillendirmedeki merkezi rolüne verdikleri desteği vurgulayarak, caydırıcılık ve operasyonel hazırlığa odaklanmayı sürdüreceklerini belirtti.

Dört ülkenin bilgi paylaşımı, ortak eğitim ve koordineli operasyonlar dahil savunma işbirliği faaliyetlerini geliştireceğini teyit eden bakanlar, "Hint-Pasifik Savunma İşbirliği Konseyi" mekanizmasının kurulmasına yönelik çerçeveye destek verdiklerini ifade etti.

Japonya ile Filipinler arasında yürürlüğe giren Karşılıklı Erişim Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladığını belirten taraflar, dört ülkenin katılımıyla Filipinler'de düzenlenecek Balikatan 2026 tatbikatının müşterek harekat kabiliyetlerini artıracağını vurguladı.