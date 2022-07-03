Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,5 Arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,5 Arttı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'in Demiryolu Yük Hacmi Yılın İlk Yarısında Yüzde 5,5 Arttı

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan Çin'in demiryolu yük hacmi 2022'nin ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin yaptığı açıklamaya göre, ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan Çin'in demiryolu yük hacmi 2022'nin ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı. Şirketin Cumartesi günü verdiği bilgiye göre, bu dönemde Çin demiryolu ağı aracılığıyla bir yıl öncesine kıyasla 102 milyon tonluk artışla toplamda 1,95 milyar ton yük taşındı. Elektrik üretimi için kullanılan ve demiryolları aracılığıyla taşınan kömür miktarı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak toplamda 690 milyon tona ulaştı. Çin-Avrupa yük trenlerinin sefer sayısı da yılın ilk yarısında bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 7.473'e ulaştı. Trenler bir önceki seneye kıyasla yüzde 2,6'lık artışla 720.000 TEU'luk (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıdı.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title