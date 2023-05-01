Çin'in Demiryolu Yatırımı İlk Çeyrekte Yüzde 6,6 Arttı

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden alınan verilere göre, Çin demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımı yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,6 oranında artış gösterdi.

BEİJİNG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nden alınan verilere göre, Çin demiryollarına yapılan sabit varlık yatırımı yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,6 oranında artış gösterdi.

Grup, ülkenin demiryollarına toplam 113,55 milyar yuan (yaklaşık 16,40 milyar ABD doları) yatırım yapıldığını belirterek, yatırım büyümesinin son yıllarda nispeten yüksek olduğunu belirtti.

Şirketin geliri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,2 artarak 271,9 milyar yuan oldu.

İlk üç ayda, Çin demiryolları geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 66 artışla 753 milyon yolcu seferi gerçekleştirdi.

Ülkenin ekonomik faaliyetlerinin önemli bir göstergesi olan demiryolu taşımacılığı hacmi, aynı dönemde yıllık yüzde 2,3 artışla 970 milyon tona ulaştı.