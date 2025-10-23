Haberler

Çin'in Demiryolu Taşımacılığında Yüzde 3,4 Artış

Çin'in Demiryolu Taşımacılığında Yüzde 3,4 Artış
Güncelleme:
Çin'de demiryolu ile taşınan yük hacmi 2025'in ilk 9 ayında geçen yıla göre yüzde 3,4 artarak yaklaşık 3,03 milyar tona ulaştı. Kömür, izabe malzemeleri ve tahıl gibi önemli malların taşımasında yeşil kanallar oluşturuldu.

BEİJİNG, 23 Ekim (Xinhua) -- Çin'de demiryoluyla taşınan yük hacmi 2025 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla yaklaşık 3,03 milyar tona ulaştı.

Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre yılın ilk üç çeyreğinde kilit öneme sahip malların nakli etkin şekilde gerçekleştirildi.

Kömür, izabe malzemeleri ve tahıl gibi malzemelerin etkin nakliyesine yönelik yeşil kanallar oluşturulduğu ifade edildi.

Çin'deki ulusal demiryollarında ocak-eylül döneminde elektrik üretimi için 1,056 milyar ton termik kömür de dahil olmak üzere toplam 1,553 milyar ton kömür taşındığı kaydedildi.

Açıklamada söz konusu dönemde taşınan izabe malzemeleri hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4, tahıl hacmininse yüzde 10,8 arttığı da belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
