Çin'de Demiryolu Seyahatleri 2025 Yılında 4,5 Milyarı Aştı

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in demiryolu sisteminde istikrarlı biçimde genişleyen ve modernleşen demiryolu ulaşım sistemi sayesinde 2025 yılında yaklaşık 4,59 milyar seyahat gerçekleştirildi.

Perşembe günü düzenlenen ulusal demiryolu çalışma konferansında açıklanan verilere göre söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışa işaret ediyor. 2025 yılında taşınan yük miktarı da geçen yıla göre yüzde 2 artışla 5,27 milyar tonu aştı.

Konferansta konuşma yapan Çin Ulusal Demiryolu İdaresi Başkanı Song Xiude, Çin'in işletmedeki demiryolu uzunluğunun toplamda 165.000 kilometreye ulaştığını, hızlı tren hatlarının uzunluğununsa 50.000 kilometreyi geçtiğini söyledi.

Song, yolcu devir oranı, yük hacmi ve taşıma yoğunluğu gibi temel göstergelerin dünyadaki en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Yüksek hızlı tren, plato, soğuk bölge ve ağır yük demiryollarına yönelik teknolojilerde liderliklerini koruduklarını ifade eden Song, akıllı ve yeşil teknolojilerde de hızla ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

Song, "Sürekli gelişen modern demiryolu altyapı sistemi, ülkenin yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü destek sağlıyor" dedi.