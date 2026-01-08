Haberler

Çin'de Demiryolu Seyahatleri 2025 Yılında 4,5 Milyarı Aştı

Çin'de Demiryolu Seyahatleri 2025 Yılında 4,5 Milyarı Aştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in modernleşen demiryolu ulaşım sistemi sayesinde 2025 yılında tahminen 4,59 milyar yolcu seyahati yapılacak. Yük taşımacılığında da artış bekleniyor. Demiryolu uzunluğu ise 165.000 kilometreye ulaştı.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in demiryolu sisteminde istikrarlı biçimde genişleyen ve modernleşen demiryolu ulaşım sistemi sayesinde 2025 yılında yaklaşık 4,59 milyar seyahat gerçekleştirildi.

Perşembe günü düzenlenen ulusal demiryolu çalışma konferansında açıklanan verilere göre söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artışa işaret ediyor. 2025 yılında taşınan yük miktarı da geçen yıla göre yüzde 2 artışla 5,27 milyar tonu aştı.

Konferansta konuşma yapan Çin Ulusal Demiryolu İdaresi Başkanı Song Xiude, Çin'in işletmedeki demiryolu uzunluğunun toplamda 165.000 kilometreye ulaştığını, hızlı tren hatlarının uzunluğununsa 50.000 kilometreyi geçtiğini söyledi.

Song, yolcu devir oranı, yük hacmi ve taşıma yoğunluğu gibi temel göstergelerin dünyadaki en yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdüğünü belirtti. Yüksek hızlı tren, plato, soğuk bölge ve ağır yük demiryollarına yönelik teknolojilerde liderliklerini koruduklarını ifade eden Song, akıllı ve yeşil teknolojilerde de hızla ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı.

Song, "Sürekli gelişen modern demiryolu altyapı sistemi, ülkenin yüksek kaliteli ekonomik ve sosyal kalkınmasına güçlü destek sağlıyor" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'den tansiyon yükselmişken DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi

DEM Parti, Öcalan'ın Mazlum Abdi talebini gündeme getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor

Elendiği maçtan sonra yine dilinde Türk futbolu vardı
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak

Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım