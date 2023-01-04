Çin'in Demiryolu Kargo Teslimatları 2022'de Yüzde 4,7 Arttı

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in demiryolu kargo teslimatları, 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 3,9 milyar tona ulaştı.

BEİJİNG, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in demiryolu kargo teslimatları, 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla 3,9 milyar tona ulaştı.

Ulusal demiryolu işletmecisi olan Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgilere göre demiryolu kargo hizmetleri, geçen yıl 2021'e göre yüzde 9,8 artışla 478,6 milyar yuan (yaklaşık 69,23 milyar ABD doları) gelir getirdi.

Çin'de 2022 yılında 4.100 kilometre yeni demiryolu hattı işletmeye açıldı. Bu hatların yarısından fazlasının yüksek hızlı demiryolları olduğu bildirildi.

Bu yıl yolcu seyahatlerinin, 2022'ye göre yüzde 67'den fazla artış göstermesini bekleyen ulusal demiryolu işletmecisi, genel ulaşım gelirlerinin genel olarak salgın öncesi seviyeye geleceğini tahmin ediyor.

2023'te 3.000 kilometrenin üzerinde yeni demiryolu hattı hizmete açılacak ve bunun 2.500 kilometresini yüksek hızlı demiryolları oluşturacak.