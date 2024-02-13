Çin'in demiryolu-denizyolu intermodal trenlerinin sefer sayısı arttı

NANNİNG, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'in demiryolu-denizyolu intermodal trenlerinin Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru üzerinden yaptığı sefer sayısı bu yılın Ocak ayında güçlü artış sergiledi.

Beibu Körfez Liman Grubu'nun açıklamasına göre, demiryolu-denizyolu intermodal trenleri Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 87,7 artışla 978 sefer gerçekleştirdi.

2017 yılında faaliyete giren Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısında yer alan eyalet düzeyindeki bölgeler ile ASEAN üyeleri tarafından inşa edilen bir ticaret ve lojistik geçidi olma özelliğini taşıyor.

Çin'de 18 eyalet düzeyindeki bölgede 70 kenti kapsayan ve 120 ülke ile bölgedeki 495 limana ulaşan ticaret koridoru yıllar içinde hızlı gelişme kaydetti.