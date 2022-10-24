Çin'in Demiryolu-Deniz İntermodal Trenleri 7.000 Ticaret Koridoru Seferini Tamamladı

CHONGQİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Aralarında kağıt hamuru, kuvars kumu ve seramik eşyalar dahil olmak üzere çeşitli mallarla dolu konteynerleri taşıyan bir yük treni Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne ulaşırken bu sefer, bu yıl Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret...

CHONGQİNG, 24 Ekim (Xinhua) -- Aralarında kağıt hamuru, kuvars kumu ve seramik eşyalar dahil olmak üzere çeşitli mallarla dolu konteynerleri taşıyan bir yük treni Cumartesi günü Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne ulaşırken bu sefer, bu yıl Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru boyunca 7.000'inci seferini yapan intermodal tren seyahati oldu.

Yeni Kara-Deniz Ticaret Koridoru Operasyonları Ltd. Şti.'ne göre, Cuma günü Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Qinzhou Limanı'ndan ayrılan tren, Chongqing'in Tuanjie Köyü istasyonuna Cumartesi günü 23.00 sularında vardı.

2017 faaliyete geçen Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, Çin'in batısında yer alan eyalet seviyesindeki bölgeler ile ASEAN üyesi ülkeler tarafından oluşturulan bir ticaret ve lojistik geçidi.

Geçen beş yılda Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru, varış yeri sayısını 113 ülke ve bölgedeki 335 limana genişleterek hızla gelişti.