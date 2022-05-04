Çin'in Demir Dışı Metallerden Elde Ettiği Karın Yılın İlk Yarısında 200 Milyar Yuana Ulaşması Bekleniyor - Haberler

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Çin'in Demir Dışı Metallerden Elde Ettiği Karın Yılın İlk Yarısında 200 Milyar Yuana Ulaşması Bekleniyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Demir Dışı Metallerden Elde Ettiği Karın Yılın İlk Yarısında 200 Milyar Yuana Ulaşması Bekleniyor

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Sektörün tahminlerine göre, Çin'in demir dışı metal sektöründeki şirketlerin bileşik karlarının, yılın ilk altı ayında büyük ihtimalle bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla, 200 milyar yuana (yaklaşık 30 milyar ABD doları) ulaşması bekleniyor.

BEİJİNG, 4 Mayıs (Xinhua) -- Sektörün tahminlerine göre, Çin'in demir dışı metal sektöründeki şirketlerin bileşik karlarının, yılın ilk altı ayında büyük ihtimalle bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 20'lik artışla, 200 milyar yuana (yaklaşık 30 milyar ABD doları) ulaşması bekleniyor. Çin Demir Dışı Metaller Sektörü Derneği Başkan Yardımcısı Jia Mingxing, sektörün bu yılın ilk yarısında, belirlenen bir büyüklüğün üzerindeki firmaların toplam karlarının yüzde 56,1 artarak 101,26 milyar yuana yükseldiği ilk çeyrekte sergilediği güçlü büyüme ivmesini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.

Derneğin verdiği bilgiye göre, demir dışı metal sektörünün katma değerli üretiminin de ilk altı ayda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 5 artması bekleniyor. İlk çeyrekteki büyüme oranı yüzde 6,2'ydi. Dernek, 10 ana demir dışı metal türünün toplam üretiminin Ocak-Haziran döneminde bir önceki senenin aynı zamanına göre yüzde iki artış göstererek 33 milyon tonun üzerine çıkacağını ve ilk üç aydaki yüzde 0,9'luk büyümeyi aşacağını öngörüyor. 10 ana demir dışı metal şunlardan oluşuyor: bakır, alüminyum, kurşun, çinko, nikel, kalay, antimon, cıva, magnezyum ve titanyum.

Xinhua / Güncel

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